Depuis des décennies, l'Association des Fleuristes Belges (AFB) rassemble des passionnés de la fleur,pour la livraison de fleurs en Belgique , dédiés à l'art floral et à la promotion de l'excellence dans le métier de fleuriste. Plus qu'une simple association professionnelle, l'AFB est un véritable pilier dans le secteur horticole belge, unissant savoir-faire, créativité et responsabilité sociale.Un Savoir-Faire ReconnuLa Belgique, réputée pour ses magnifiques jardins et ses marchés floraux animés, a vu naître des générations de fleuristes talentueux. L'Association des Fleuristes Belges, fondée pour défendre et développer cet art, se fait le porte-voix de la profession à travers des formations, des concours et des événements qui célèbrent la beauté des fleurs et l'innovation florale. De Bruxelles à Anvers, les membres de l'association travaillent chaque jour pour embellir notre quotidien avec des créations uniques, inspirées par la richesse naturelle de nos terroirs.